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10 января • обновлено в 12:04
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Версии катастрофы рейса "PS752" в Иране

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Ведущие и журналисты "Студии OBOZREVATEL" сделали обзор наиболее вероятных версий катастрофы самолета МАУ в Иране.

США, Канада и Великобритания заявили о ракетном ударе по самолету МАУ

Заявление Зеленского о расследовании катастрофы украинского самолета в Иране

Bellingcat и NYT заявили о том, что в украинский самолет, принадлежавший "МАУ", попала ракета

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с родственниками погибших

Комментарии экспертов по поводу возможных версий катастрофы

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