Украинская школа танца – одна из ведущих в мире: руководители театра ''Foresight''49 Читать материал на украинском
Хореограф постановщик, Александр Лещенко и режиссер, художественный руководитель театра танца "Foresight" Лина Верес рассказали об украинской школе танца.
Они заявили, что в мире начали идентифицировать украинцев. За годы существования театра они успели поработать в 25 странах на трех континентах, и после того, как началась война, после того, как состоялась Революция Достоинства, в мире начали отличать украинцев от русских.
По мнению Александра Лещенко украинская школа танца однозначно является ведущей среди европейски школ, и уступает разве что только американской школе.
За годы существования театр успел открыть концерт мирового турне певицы Рианны в 2012 году, и выступить на мероприятии для "Феррари парк" в Абу-Даби.
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