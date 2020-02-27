Убийство Немцова: при чем здесь Кадыров и Кремль

Адвокат дочери Бориса Немцова Вадим Прохоров в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал пятую годовщину со дня убийства российского оппозиционера Бориса Немцова и ход расследования этого дела.

"Да, я склонен согласиться с тем, откуда "растут ноги". Из Кремля, а в том числе из Грозного, котор является наиболее "боевым" андроидом при Кремле. Для выполнени самых грязных функций имеются политические власти Чечни. Ясно, что убийство это было политическим и ясно, что данное убийство политического деятеля не расследуется и очевидно, что ноги этого уж точно растут из Кремля. Очевидно, что это с подачи первого лица страны, которое не заинтересовано в надлежащем расследовании данного убийства", - заявил адвокат.

Он также рассказал о важных деталях следствия.

"Я бы обратил внимание на очень важные показания Ахмеда Закаева, которые 1,5 года назад нам удалось приобщить к материалам дела, и он нам дал их в Лондоне. Там вообще истоки этого ведутся, с точки зрения Ахмеда Закаева, еще к концу 2011 года… Это все необходимо расследовать, но при данном политическом режиме, конечно, об этом говорить очень сложно", - добавил адвокат.

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