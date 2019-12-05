Три украинские партии призвали украинцев выйти на Майдан.

"Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос" призвали украинцев собраться на Майдане Независимости, чтобы напомнить украинскому президенту о невозможности капитуляции во время встречи в нормандском формате.

"Призываем всех украинцев, все государственные политические силы, общественные организации 8 декабря в 13.00 выйти на Майдан Незалежности, чтобы продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину. Вместе – к победе!" – сообщается на сайте "Европейской Солидарности"

Эти три фракции считают, что накануне встречи украинцы должны напомнить президенту о "красных линиях" по Донбассу.

"Никаких компромиссов по унитарному государству и никакой федерализации; никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса; никаких политических действий, в частности выборов на оккупированных территориях Донбасса, до выполнения условий безопасности и деоккупации – вывода российских войск, разоружение незаконных вооруженных формирований, установления контроля за государственной границей; никаких компромиссов по деоккупации и возвращении Крыма в Украине; никакого прекращения международных судебных процессов против России", – говорится в тексте.

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