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Top 5 news 18.11.2019
44
17:17, 18.11.2019
Обновлено: 17:20, 18.11.2019
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44
Top 5 news 18.11.2019
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Похолодание в Украине усилится: прогноз на 19 ноября от ObozTV
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ПОРЕБРИК: Лукашенко раскритиковал возможный союз с РФ
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Пара занялась экстремальным сексом прямо на одном из мостов в Киеве
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Беглый экс-нардеп собрался "отдать" Одессу России
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Випуск OBOZ NEWS о 12:00 18 листопада 2019 року
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После приватизации 30% акций должно принадлежать работникам: экономист
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Тепло в Новояворовск дадут: срыв отопительного сезона на Львовщине
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Бюджет 2020 мало чем отличается от предыдущих: экономист
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Появился трейлер нового украинского фильма
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Банкомат не работает: в Индии мыши уничтожили деньги
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Впервые в этом году: панда родила близнецов
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