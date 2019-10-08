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Top 5 news 08.10.2019
08 октября 2019, 17:20
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Top 5 news 08.10.2019
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2019: сколько украинские звезды заработали на выборах
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ПОРЕБРИК: пропагандисты набросились на Юрия Дудя
44
Все преступники будут осуждены: военный эксперт о ситуации на Донбассе
51
Сепаратисты убегут в РФ, поэтому потребности в амнистии не будет
1
89
Ожидаются заморозки: прогноз погоды на 9 октября от ObozTV
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