Стрельба в трамвае: Obozrevatel News в 15:00 от 18.03.2019

Стрельба в трамвае

В городе Утрехт в Нидерландах, неизвестный открыл стрельбу в трамвае. В результате один человек погиб и несколько пассажиров получили тяжелые ранения. Их госпитализировали. На место происшествия прибыли сотрудники антитеррористического подразделения полиции

Тренировки с ракетным комплексом "Точка-У"

Вышли в заданый район, развернулись в боевой порядок и выпустили ракеты по целям. В зоне ООС в районах разграничения прошли тренировки с ракетными комплексами "Точка У". Цели были условными, но в случае необходимости ракеты будут лететь по реальным объектам – отмечают в штабе ООС. Дальность ведения огня такого комплекса составляет 120 километров.

ЕС никогда не признает аннексию Крыма – Могерини

Европейский Союз никогда не признавал и не признает аннексию Крыма. Об этом в начале заседания Совета ЕС в Брюсселе заявила глава европейской дипломатии Могерини. Она подчеркнула: страны Евросоюза призывают расследовать все случаи нарушения прав человека и отпустить незаконно задержанных лиц.

Смотрите выпуски новостей на ObozTV в 10:00, 11:00, 12:00 и 15:00. В 16:30 - Итоги дня с Вадимом Колодийчука.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!