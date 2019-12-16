Детали медицинской реформы в Украине: менеджер медицинской группы РПР

Менеджер медицинской группы РПР Светлана Бубенчикова в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала, когда в Украине стартует вторая волна медицинской реформы.

"Логика получения медицинской помощи на втором и на третьем звене оказания медицинских услуг сохраняется такая же, как и на первом звене цепи. То есть пациент должен получить направление от своего семейного врача или от педиатра, и это направление является точкой входа на вторую или на третью ступень предоставления медицинских услуг. Мы помним, что предоставление специализированных медицинских услуг не зависит от места регистрации или от места проживания пациента, то есть он может обратиться к любому врачу по назначению", - заявила Бубенчикова.

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