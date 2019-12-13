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13 декабря • обновлено в 11:34
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По результатам выборов Великобритания будет выходить из ЕС: эксперт-международник

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Эксперт-международник Владимир Воля в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал внеочередные выборы в Великобритании и победу на них консервативной партии Бориса Джонсона.

"Если доверять озвученным цифрам, то в любом случае консервативная партия получает большинство голосов в парламенте. Поэтому с большой вероятностью Великобритания будет выходить из Евросоюза до 31 января 2020 года. Досрочные выборы были равнозначны повторному референдуму. Совокупный результат от различных тем, которые продвигали партии перед выборами составил баланс среди избирателей, который свидетельствует о том, что Британия будет выходить с ЕС", - заявил Воля.

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