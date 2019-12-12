Сначала контроль над границей, а потом выборы: представитель Украины в ТКГ

Представитель Украины в рабочей подгруппе ТКГ в Минске Алексей Резников в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал позицию Украины относительно проведения выборов на Донбассе.

"Украина эту позицию уже объявила в Париже, это были инициативы президента Зеленского. Речь идет о том, что политическое урегулирование на Донбассе путем проведения выборов невозможно до создания неких предпосылок, а именно по безопасности. Взятие контроля украинским правительством над границей между Украиной и Россией – важная составляющая вопроса безопасности. К сожалению, в Минских соглашениях в п.9 комплекса мер написано другое – о том, что взятие контроля над границей должно происходить на следующий день после проведения выборов. Это нерабочая модель и она подлежит пересмотру, обсуждению и, конечно, при условии, что сторона РФ согласится – могут быть внесены такие изменения в Минские соглашения. Поэтому мы будем готовить такие изменения", - заявил Резников

"Если произошло разоружение, демилитаризация, демобилизация комбатантов, взятие контроля над границей, и после этого проводятся выборы – тогда повторения конфликта не происходит. Это уже говорит статистика", - добавил он.

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