Главная Новости
15 ноября • обновлено в 13:09
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Голосование за бюджет Украины на 2020 год: комментарии экономиста

82
Читать материал на украинском

Доктор социальной экономики Зиновий Свереда в прямом эфире на ObozTV прокомментировал принятие госбюджета Украины на 2020 год.

По его словам, для принятия бюджета не хватает нескольких показателей.

"Нет в мире либерала, который хотя бы на 2 часа не хотел бы стать социалистом. Нам не хватает показателей. Первый - это эффективность использования государственных средств, то есть, на сколько то, что мы финансируем, является реально продуктивным для общества. Второе - если мы хотим повысить развитие экономики, то нам нужны предприниматели, то есть люди, которые начнут предпринимательскую деятельность и начнут платить налоги", - заявил экономист.

По его словам Украина должна принимать не однолетний, а более долгосрочный бюджет.

Об этих и других новостях смотрите в прямом эфире на ObozTV

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Студия OBOZREVATEL
Персона
Зиновий Свереда
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости