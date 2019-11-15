Голосование за бюджет Украины на 2020 год: комментарии экономиста

Доктор социальной экономики Зиновий Свереда в прямом эфире на ObozTV прокомментировал принятие госбюджета Украины на 2020 год.

По его словам, для принятия бюджета не хватает нескольких показателей.

"Нет в мире либерала, который хотя бы на 2 часа не хотел бы стать социалистом. Нам не хватает показателей. Первый - это эффективность использования государственных средств, то есть, на сколько то, что мы финансируем, является реально продуктивным для общества. Второе - если мы хотим повысить развитие экономики, то нам нужны предприниматели, то есть люди, которые начнут предпринимательскую деятельность и начнут платить налоги", - заявил экономист.

По его словам Украина должна принимать не однолетний, а более долгосрочный бюджет.

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