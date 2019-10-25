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25 октября • обновлено в 12:25
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Украинское государство не заботится об авиарынке: президент МАУ

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Президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в прямом эфире ObozTV прокомментировал возможность государственной авиакомпании быть эффективной на рынке авиаперевозчиков.

"Авиация является очень сложным бизнесом, который чувствителен ко всем возможным рискам, которые есть в рыночной экономике. Поэтому насколько государство будет способно эффективно управлять авиакомпанией, я не могу судить. Такие государственные авиакомпании остались только в тех странах, где государство заботится об условиях работы авиационного рынка, то есть, если заинтересованность государства крайне высокая, то иммет смысл создавать государственную авиакомпанию и поддерживать ее. А в тех странах, где государство создает условия и не вмешивается, там работает рынок частных компаний. У нас государство об этом не заботится", - заявил Дыхне.

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Евгений Дыхне
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