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18 октября • обновлено в 13:18
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Обзор международных новостей: Студия OBOZREVATEL

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Ведущие прямого эфира ObozTV Марина Клим и Денис Похила сделали обзор последних международных событий по состоянию на пятницу 18 октября.

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