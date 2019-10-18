Обзор международных новостей: Студия OBOZREVATEL

Обзор международных новостей: Студия OBOZREVATEL58 Читать материал на украинском
Ведущие прямого эфира ObozTV Марина Клим и Денис Похила сделали обзор последних международных событий по состоянию на пятницу 18 октября.
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Следующая встреча Большой Семерки 2020 состоится в собственном гольф-клубе Трампа
Трамп может пригласить Путина на следующий саммит G-7
Бэнкси открыл необычный интернет-магазин
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