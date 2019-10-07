Когда государство отступает на своей территории – это абсурд: разведчик

Экс-глава службы внешней разведки Николай Маломуж прокомментировал разведение войск на Донбассе.

Боевики, по его мнению, будут использовать любые способы для усиления своих позиций. И то, что Украина должна отвести войска с собственной территории, выглядит довольно странным.

"Фактического перемирия не было, постоянно были обстрелы. С одной стороны должно состояться разведение войск, а с другой стороны мы практически теряем суверенитет, мы отступаем на своей территории, это для государства юридически абсурдная ситуация, поэтому в данной ситуации это разведение будет техническое, оно будет очень сложным, оно не будет выполняться системно, я это предвижу", - заявил Маломуж.

Кроме того, украинская армия создала мощные укрепления на территории разграничения. Мы демонтируем то, что можем, а остальное может достаться боевикам, добавил бывший разведчик.

"Открою еще одну тайну. Мы долгое время вели диалог с США и другими государствами. Все просили сформировать реальный механизм, с критическими аргументами, которые сработают по Путину. Их наработано 18. Во-первых, это угроза глобальной войны для всего мира. Второе это системное ограничение экономическое, финансовое и энергетическое. А также мощный финансовый ресурс президента РФ под контролем США. Пока не будет интереса Европы, Китая и США, мы не сможем их применить", - заявил Маломуж.

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