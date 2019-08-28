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За границей работает уже до 10 млн украинцев: коментарии эксперта

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Глава Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник отметил, что каждый 2 украинец, который работает в Польше, работает там не более трех месяцев.

Затем такие "заробитчане" возвращаются домой, а затем могут снова поехать на краткосрочные заработки. И только если работники не видят положительных изменений в Украине, у них может возникнуть желание переехать в страну, где они заработают деньги, на постоянное жительство. В таком случае трудовые мигранты превращаются в эмигрантов со всеми негативными последствиями для Украины.

Эксперт также прокомментировал квоты, которые существуют на привлечение иностранных граждан в европейских странах. Воскобойник отметил, что в Европе понимают, что происходит борьба за очень ограниченный ресурс, которым сегодня владеет Украина. По его словам - это рабочие руки.

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