Как изменилась Украина за 28 лет: депутат шести созывов

Как изменилась Украина за 28 лет: депутат шести созывов86 Читать материал на украинском
Народный депутат Украины шести созывов Ярослав Кендзьор поздравил украинский с Днем флага и рассказал о своих впечатлениях от того, как изменилась Украина за последние 28 лет.
Он отметил, что Украина, несомненно, изменилась, хотя по мнению Кендзера, она могла измениться значительно серьезнее и значительно более основательно. По его словам, в этом контексте могут быть разные мнения и соображения, но если подробнее подходить к этому вопросу, то эксперт советует погружаться глубже в прошлое, хотя бы до границ прошлого века.
И тогда, по мнению Кендзера, можно увидеть, что те держвы, которые были с Украиной в одинаковых или даже в худших условиях после распада Советского Союза, сегодня имеют значительно лучшие показатели.
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