Военный дипломат Петр Гаращук заявил, что украинцам нельзя обращать внимание на лозунги и руководствоваться только практическими действиями.

Он заявил, что война на территории Украины продолжается уже пять лет, и в течение пяти лет эта тема активно обсуждается в СМИ, все дают советы и дискутируют. Но надо понимать, заявил Гаращук, что дипломатия это не инструмент, который может кого-то к чему-то принудить. Это интелектуальный процесс. Дипломатия имеет целью достижение договоренности одной стороны с другой. По словам дипломата, и руководство Украины, и руководство страны-агрессора неоднократно заявляли о желании достичь договоренностей о прекращении боевых действий на Востоке Украины.

Гаращук заявил, что командирами подразделений на оккупированной территории есть русские генералы, их можно снять на видео, расспросить у них об их биографию и показать эти данные в "нормандском формате", например.

Он акож заявил, что освобождение Романа Бессмертного с занимает должности является положительным фактором, поскольку, по мнению Гаращука, Бессмертный плохо представляет которой ситуация на Донбассе есть.

Для достижения мира, по словам Гаращука, любой человек, который может повлиять на это решение, является важным, и если это необходимо, то дипломат считает нужным садиться за стол переговоров с Медведчуком или Рабиновичем

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