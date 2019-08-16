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Цель 20 млрд долларов в год достижима: финансист о планах Зеленского

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Глава правления государственного инновационного финансово-кредитного учреждения минеконом-развития Владимир Ставнюк прокомментировал заявления президента об увеличении инвестиций в Украину.

Эксперт заявил, что то, что президент начинает именно с развития экономики и с встреч с потенциальными инвесторами является очень хорошим знаком. Он отметил, что Турция, которую президент недавно посещал, является нашим стратегическим партнером. Цифры, которые президент Зеленский озвучил на той встрече, эксперт считает абсолютно достижимыми, ведь инвестиции на уровне 1 млрд долларов в месяц привлекались еще во времена президентства Виктора Ющенко.

Ставнюк подчеркнул, что для выполнения амбициозных планов Украины необходимо, в первую очередь, изменить свое отношение к иностранным инвесторам, так как сейчас они очень слабо защищены на законодательном уровне. А для инвестора, который принимает решение о том инвестировать ему в Украину или нет, важен даже не заработок, а риски, сможет ли он в будущем вернуть деньги.

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