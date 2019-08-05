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Большая приватизация: государство дает добро

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Представитель президента в Кабмине Андрей Герос заявил, что в Украине разблокировали большую приватизацию.

По его словам, в первую очередь, государство планирует продать Одесский припортовый завод, "Центрэнерго" и еще целый ряд предприятий, которые находятся на государственном балансе.

Экс-глава Фонда государственного имущества в Украине Александр Бондарь прокомментировал данное заявление Андрея Героса. Он отметил, что приватизация в Украине не была никем заблокирована, следовательно говорить о разблокировании приватизации сейчас, по мнению эксперта, некорректно. Бондарь отметил, что ранее было только решение судов, которые приостановили отбор советников по продаже этих объектов. И если сейчас советники начнут работать, то это еще не означает, что приватизация разблокирована. По словам эксперта, Одесский припортовый завод советники пытались и не смогли продать уже дважды, то же касается и "Центрэнерго".

Бондарь отметил, что приватизация была разблокирована еще предыдущей властью и сегодняшняя власть к разблокировке приватизации не имеет никакого отношения.

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