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Политические спекулянты: Джердж рассказал, кто и как вредит сближению Украины и НАТО

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Председатель Общественной лиги Украина-НАТО Сергей Джердж убежден, что после посещения стран НАТО Владимир Зеленский проникся тем, чтобы создать такой уровень безопасности и в Украине.

По его словам, после посещения штаб-квартиры НАТО в бельгийском Брюсселе и поездок во Францию, Германию и Канаду, президент Украниы имел возможность ознакомиться не только с развитой экономикой и высоким уровнем жизни людей, но и с вопросами безопасности, которые такая экономика обеспечивает.

По его мнению, определенные политические силы выступают на стороне Кремля и спекулируют, делая заявления о вреде сближения Украины и НАТО. Тем, по его словам, они помогают Москве в реализации ее цели: отрезать Украину от любой помощи, чтобы иметь возможность душить страну военными, экономическими, гибридными методами.

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