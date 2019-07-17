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Визит Зеленского в США: эксперт-международник объяснил цели поездки

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Заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков, гость "Студии "Обозреватель" утреннего эфира ObozTV, рассказал, для чего президента Украины Владимир Зеленский пригласили выступить в Конгрессе США.

Он рассказал, что важного в таком выступлении, на каких темах будет сосредоточено внимание на переговорах в Вашингтоне и удастся ли ему убедить президента США Дональда Трампа принять участие в Нормандской формате.

Выяснили, с чем связана внезапная смена дипломатического состава в украинских посольствах за рубежом и как изменится сотрудничество с США, по возвращении возвращения в Украину Чрезвычайного и Полномочного Посла в США Валерия Чалого и которая военно-техническое сотрудничество Киева и Вашингтона возможна в будущем.

Подробности смотрите в выпуске "Студии Обозреватель" на ObozTV.

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