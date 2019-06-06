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Патриарший престол в Киеве – далекая перспектива: религиовед

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Религиовед Людмила Филипович подтвердила слова Вселенского патриарха Варфоломея о том, что юридически, Киевского патриархата в УПЦ не существовало. По ее словам, в 1992 году произошло самоопределение части православных верующих по созданию УПЦ КП. Однако их неканоническому существованию, которое, наконец, завершилось признанием со стороны Константинопольского патриархата, поставлена окончательная точка.

Идея создания Патриаршего престола в Киеве, по ее убеждению, будет существовать, как далекая перспектива для ПЦУ, потому верующие, по ее словам, находящихся в статусе митрополии, хотели бы поднять уровень этого статуса до уровня Патриархии.

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей заявил на встрече с украинскими журналистами в Стамбуле на прошлой неделе, что Киевского патриархата не существует и никогда не существовало.

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