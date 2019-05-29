Переговоры ''Нормандской четверки'' отложены из-за позиции России

Дипломат Василий Филипчук отметил, что предварительно, лидеры стран-участниц "Нормандского формата" планировали встретиться в июне этого года, чтобы подвести итоги по вопросам, о которых договаривались 5 лет назад. Однако, по его словам, после поражения президента Петра Порошенко на президентских выборах, звучат противоречивые сигналы, но, в конце концов, встреча была отложена, из-за позиции России.

По информации дипломата, в Кремле заявили, что без четкого объяснения со стороны Украины, по вопросам мирного урегулирования, выполнения "Минских договоренностей", нет предмета для встречи. Поэтому, по его убеждению, основная цель министров иностранных дел Германии и Франции, которые должны прибыть завтра в Киев, заключается в том, чтобы выяснить, какие планы у нового украинского руководства по обозначенным Москвой условий.

Он напомнил, что в июне 2019 будет отмечаться 5-летие со дня проведения первой встречи в "нормандской формате", которая состоялась во время празднования 70-летия высадки войск союзников по антигитлеровской коалиции.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!