Рак будут вычислять по ДНК: онколог рассказал о новой технологии

Врач-нейрохирург, онколог Антон Шкиряк отметил, что одна из современных технологий, которая уже сейчас используется, особенно в США, Японии и некоторых странах Европы, это так называемая "Омикс-технлогии", которая, по его словам, фактически является комбинацией нескольких наук, изучающих генетику, белки и метаболизм. Это технология позволяет изучать не только ДНК, но и ее связи, как происходит деление клетки и которая мутация происходит.

Он пояснил, что такое сочетание различных наук помогает понять, как и с чего начинается рак, для того, чтобы понимать, как с ним бороться.

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