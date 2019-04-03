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Запрет одноразового пластика и поэлитиленовых пакетов не решит проблемы: эколог

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Эксперт по вопросам обращения с отходами Анна Таранцова отметила, что европейский и грузинский подход к запрету пластиковой посуды и полиэтиленовых пакетов, в Украине должно быть комплексным. Например, по ее словам, запрет только полиэтиленовых пакетов, является одной небольшой частью решения общей проблемы, в которую входят бытовые отходы и отходов упаковки.

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