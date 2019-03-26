Ремонт вестибюля вызвал коллапс в метро

В Киеве 25 марта, на станции метро "Святошин", возник большой ажиотаж из-за ремонта вестибюля. Пассажиры выстраивались в огромную очередь для того, чтобы попасть внутрь подземки. Люди столпились не только на улице, но и в подземном переходе. О ситуации, сложившейся по состоянию на 26 марта, воочию убедился наш корреспондент Юрий Пугач.

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