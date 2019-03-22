Источник антиоксидантов и ценных микроэлементов: диетолог рассказала о правильном выборе рыбы

Диетолог Людмила Гончарова отметила, что украинцы должны переходить на здоровое питание и включать в свой рацион как можно больше рыбы. По ее словам, желательно чтобы рыба присутствовала у нас на столе 2-4 раза в неделю. Она отметила, что элитные виды рыб дорадо, форель, лосось, или треска может заменить рекордсмен по полезности – бюджетный минтай, который является натуральным антиоксидантом и содержит много ценных микроэлементов.

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