Могут применять репрессии: правозащитница не исключает провокаций в день голосований на Донбассе и Крыму

Менеджер в вопросах адвокатуры Центра прав человека Алена Лунева, комментируя низкий процент переселенцев, которые зарегистрировались на выборах, отметила, что низкая электоральная активность фиксируется, в частности, потому, что до сих выборов многие изменили свое место жительства.

Она также отметила, что оккупационные власти на Донбассе и в Крыму, могут прибегнуть к определенным репрессиям, в отношении тех,кто будет пересекать линию разграничения в день голосования, чтобы продемонстрировать миру "нежелание" участвовать жителей с временно оккупированных территорий в украинском голосовании. А это, по ее словам, также может повлиять на явку избирателей.

Половина из тех, кто сменил место голосования, это лица, которые имеют место прописки на временно оккупированных территориях. Но, по ее словам, это не значит, что все они являются внутренне перемещенными лицами. Лунева отметила, что они могут иметь место прописки на временно оккупированных территориях Крыма или на Донбассе и они, так же, как и внутренне перемещенные лица, имеющих право на участие в голосовании, для чего им нужно предъявить паспорт с регистрацией.

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