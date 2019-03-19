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Нардеп рассказал, что мешает принять закон об украинском языке

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Депутат Верховной Рады от "Народного фронта" Виктор Еленский обвинил своих коллег из разделенного Оппозиционного блока в затягивании рассмотрения закона о статусе украинского языка.

"Оппозиционный блок не соглашается с самой идеей закона, что украинский язык должен быть обязательным для использования в публичной сфере. Это их главная проблема. Они не хотят, чтобы украинский язык был обязателен. Они хотят, чтобы в Украине можно было жить, принимать участие в общественной, культурной, политической жизни, не зная украинского языка", - заявил Еленский.

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Персона
Виктор Еленский
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