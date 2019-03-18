Украинский космос: с комплиментами Илона Маска, но без финансирования

Председатель правления Украинского молодежного аэрокосмического объединения (УМАКО) "Созвездие" Олег Петров подчеркнул, что Украина, как одно из государств-основателей аэрокосмического образования, выделяет на эту отрасль 5 млн грн в год и сформировала отдел в структуре министерства экономики. В то же время США выделяет на такие же задачи НАСА - 110 млн долларов в год, Германия - 160 млн евро.

По его словам, сегодняшняя позиция украинских чиновников по космосу выражается в формуле "Даете деньги - участвуем, не даете - не участвуем". Но, по словам Петрова, сегодня в мире никто денег не дает; сегодня это коммерческие проекты, в которые надо "вгрызаться".

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