Старая школа КГБ: ветеран разведки объяснил пристрастие Путина к диверсиям и провокациям

Ветеран внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Василий Богдан отметил, что шанс стать современным демократическим государством Россия потеряла вместе с приходом к власти Владимира Путина. По его словам, весь профессиональный опыт Путина, как кадрового офицера КГБ, базируется на диверсиях на шпионской деятельности, которая включает в себя вербовку, проведенного под руководством его "родного" Первого главного управления КГБ СССР, которое занималась нелегальной внешней разведкой.

Поэтому, по его мнению, эти же методы стали базовыми в управлении страной у Путина-президента.

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