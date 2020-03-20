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20 марта • обновлено в 23:22
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Рада на карантине: нардепам предложили новый режим работы

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Народный депутат украины от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин в эфире ObozTV заявил, что Верховная Рада из-за карантина имеет возможность сменить режим работы.

По его словам, преимущественное большинство нардепов работает дистанционно - для этого есть виртуальный кабинет депутата Верховной Рады.

"Депутаты могут работать дистанционно. Исключение - внеочередные заседания, если они будут нужны только для одного - для противодействию эпидемии и ее влиянию на экономику", - отметил Юрчишин.

"Верховная Рада не заблокирована. Конституция не позволяет дистанционное голосование в формате пленарного заседания, но Конституция ничего не говорит о том, что нельзя голосовать, заходя небольшими группами. Это занимает больше времени, но обсудить законопроект мы вполне можем дистанционно, обработать его так, чтобы ни у кого не было никаких замечаний", - пояснил нардеп.

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