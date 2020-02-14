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14 февраля • обновлено в 19:45
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Россияне используют гуманитарные миссии для разведки: Мирослав Гай

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Ветеран АТО, блогер Мирослав Гай в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

"Россияне постоянно прикрываются статусом общего центра координации и прекращения огня. Они постоянно это делают. Они таким образом осуществляют в том числе и разведку. Кроме того, они пользуются помощью ОБСЕ. Когда россияне были в ОБСЕ - это были полковники. Россия широко использует гуманитарные миссии для проведения военной разведки", - заявил Гай.

Ветеран АТО прокомментировал реакцию представителей ЕС на нарушения со стороны россиян.

"Заявления ЕС они из разряда: мы знаем, что вы лжете, но мы никак не можем повлиять на ваши действия", - отметил он.

Мирослав Гай также отметил ключевые ошибки президента Зеленского при ведении переговоров с российской стороной.

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