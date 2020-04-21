21 квітня виповнюється рік з обрання Володимира Зеленського на посаду президента України. Що вдалося, що ні?

Почнемо з тих досягнень, які є у Зеленського.

Він показав, що деякий час Верховна Рада нового скликання може працювати у п’ятницю. Це непогано. Але давайте повернемось до реалій і побачимо, що за цей час Верховна Рада прийняла менше законопроектів, ніж восьме скликання, менш ефективно працювала і взагалі кількість скандалів у ВР дев’ятого скликання майже захмарна.

Дуже непогано Зеленський провів деякі обміни, коли повернув українців додому. Наприклад, це має відношення до Асєєва чи Сєнцова, Карпюка та інших. Але останні обміни викликають велику кількість питань. Наприклад, нам повертають людину, яка вбила працівницю в обміні валют або іншу людину, яка працювала поліціянтом у терористів "ДНР".

В мене питання: чи це ті обміни, про які казав пан Зеленський, коли говорив "всі на всі"? Де заручники, яких брали в Криму російські окупанти? Де військові, які захоплені терористами в Донецьку та Луганську? Чому їх не повертають? Чому повертають пересічних громадян, яких терористи можуть спіймати на вулиці щодня сотнями?

Тому до того двояке відношення.

Що ще вдалося Зеленському? Вдалося майже вщент дискредитувати владу. Поваги до влади у людей вже немає. Більше того – коли ми бачимо, коли чи то 7, чи то 9 областей взагалі не подають данні про те, що у них відбувається з коронавірусом, це показує, що децентралізація досягла небачених раніше глибин.

Ми побачили реінкарнацію людей, які після Януковича втекли з країни. Ми пам’ятаємо, як Зеленський звернувся до українців і сказав: "нас 55 мільйонів по всьому світі, повертайтесь!" Повернулися Богатирьова і Портнов. А потім частково їх повернув коронавірус, і те не всіх. Ті люди кажуть: ми тут пересидимо, а потім повернемось до тих країн.

Ще ми побачили, як в Верховній Раді з’явилися люди, які пройшли селекцію через Зеленського. Наприклад, ґвалтівник Іванісов, наприклад, Богдан Яременко, який замовляв повій, сидячи на засіданні Верховної Ради. Наприклад, Брагар, який пропонував пенсіонерці продати свого собаку, щоби заплатити комуналку. Наприклад, Арахамія, який бреше кожного дня і розповідає, що розуміє, що закони неконституційні, але за них треба голосувати.

Всій цих людей привів до Верховної Ради пан Зеленський.

Найгірше, що я бачу – це те, що пан Зеленський дійсно некомпетентний. На жаль, він не захотів навчатися, в нього нема такого бажання. І мені дуже неприємно, що навколо нього люди, які кажуть речі, які йому подобаються, а не те, що він повинен робити. Навколо нього немає експертів. В нього є некомпетентні люди, які допомагають йому робити піар-шоу, а не керувати країною.

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