Расследование пожара в психбольнице: Obozrevatel News

Расследование пожара в психбольнице

В Одессе сегодня траур по погибшим при пожаре в психиатрической больнице. В полиции говорят, что возгорание произошло не из-за поджога, а из-за неосторожного обращения с огнем. Несмотря на то, что в отделении совсем недавно установили пожарную сигнализацию, она не сработала. а спасателей пришлось вызвали по телефону. Также в ГСЧС говорят: вызов поступил поздно. Когда они приихали, огонь уже охватил более пятисот квадратных метров. Прокуратура расследует служебную халатность. Во время пожара заживо сгорели четыре человека, еще трое впоследствии умерли в больнице.

ООС: трех военных ранены

На Донбассе пророссийские боевики 24 раза нарушали "режим тишины", трех военных ранили. Огонь вели из запрещенных Минскими соглашениями артиллерии калибра 122-миллиметров вблизи Гладосово и Попасной. А из минометов 120 и 82 миллиметра – у Водяного, Павлополя и Золотого. С начала этих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил уже четыре раза.

Рабочая группа по обмену пленными

Договорились о создании рабочей группы по освобождению пленных. Омбудсмен - Людмила Денисова встретилась уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москалькова. Говорили об освобождении украинцев, содержащихся в пенитенциарных учреждениях на территории Российской Федерации, а также россиян в таких учреждениях в Украине. На встрече договорились о дальнейшем формате сотрудничества и о создании рабочей группы.

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