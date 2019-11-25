Программа ''Острый вопрос''. Семьдесят третий гость — Владимир Омелян ч.1
Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители ObozTV и читатели сайта OBOZREVATEL.
Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов.
Сегодня на "допросе" ObozTV — министр инфраструктуры Украины в 2016-2019 гг. Владимир Омелян.
Продолжение программы ''Острый вопрос''. Семьдесят третий гость — Владимир Омелян | ч.2
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Гостре Питання" на OBOZREVATEL.
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы