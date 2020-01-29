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29 января • обновлено в 17:26
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Пожарные против полицейских: драка за деньги в Париже

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В столице Франции Париже пожарные подрались с полицией во время протеста. Для разгона митингующих правоохранители выпустили слезоточивый газ и избили некоторых дубинками.

Пожарные требовали увеличить надбавку к зарплате за опасные условия труда, которая не изменялась с 1990 года, а также отмены пенсионной реформы. Об этом сообщает Reuters

Согласно информации, полученной Le Monde, после боев с полицией в Париже пожарные добились повышения премий с 19 до 25%.

В акции протеста приняли участие тысячи людей. Отмечается, что в Париже уже протестовали в октябре 2019 года, требуя более высоких зарплат, пенсионных гарантий и большего уважения к своей профессии.

Ранее OBOZREVATEL писал, что во Франции в пятницу, 24 января, были выявлены первые два случая заболевания коронавирусом nCoV. Первый пациент проходит лечение в Бордо, а второй – в Париже.

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