Только треть украинцев вакцинированы от гриппа: семейный врач

Семейный доктор Артем Кардаш в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал новости о том, что от гриппа в Украине умер человек.

"На самом деле очень многие люди не прививаются, ведь считают, что им это не нужно, это их обойдет. Процентов 70 людей не прививаются от гриппа. Риск подхватить вирус гриппа имеют и вакцинированные люди, но разница между вакцинированными и невакцинированными людьми заключается в том, что вакцинированный человек, если и заболеет гриппом, то 100% у него не будет осложнений, и болезнь пройдет значительно легче, чем у невакцинированных людей ", - заявил Кардаш.

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