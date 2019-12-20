Власть должна сделать все возможное, чтобы наши ребята вернулись к Новому году: военный эксперт

Военный эксперт Олег Стариков в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал предстоящую встречу в минском формате и дал прогнозы относительно ее результатов.

"Я думаю, что раньше у них там что-то не сошлось, именно поэтому президент Украины направил в Германию своего представителя, где он встречается с федеральным министром иностранных дел Германии. Где-то что-то не договорились, где-то не получилось, и теперь хотят сдвинуть эту проблему с места", - заявил Стариков.

Он также прокомментировал, состоится обмен пленными до конца этого года.

"Если брать наше общество, то власть должна сделать все возможное, чтобы наши ребята вернулись к концу года домой", - отметил эксперт.

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