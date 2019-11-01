В Украине прогнозируют землетрясение силой до 8 баллов: комментарий сейсмолога

Сейсмолог Александр Кендзера в прямом эфире ObozTV прокомментировал новости о прогнозируемом землетрясении в Украине.

Он заявил, что никто не может предсказать время, когда начнется землетрясение, поскольку никто не может сказать, что сейчас точно происходит на глубине. Но есть предвестники землетрясений, их, по словам сейсмолога более 600.

Кендзера отмечает, что также не известно во что именно эти предвестники превратятся в результате: это будет одно большое землетрясение или же много маленьких.

"Больших землетрясений бывает всего несколько в год, а маленьких землетрясений бывает по несколько тысяч каждый день, поэтому больше шансов, что любое напряженное состояние превратится именно в маленькие землетрясения", - заявил он.

Кендзера также отметил, что ни один сознательный специалист в этой сфере не может 100% предсказать землетрясение, и все прогнозы относительно большого землетрясения он назвал "ложью".

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