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13 сентября • обновлено в 18:49
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Сущенко заявил, что отстал от украинской реальности минимум на три года

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Российский адвокат Марк Фейгин и один из освобожденных пленников Кремля журналист Роман Сущенко прокомментировали ход освобождения пленников Кремля.

О возврате 113 украинцев, которые официально находятся в плену Москвы, то Марк Фейгин, российский адвокат, представляющий интересы Сущенко, заявил, что крымские татары, которые сейчас находятся под следствием в РФ являются членами организации, которая запрещена российским законодательством. Поэтому их скорое освобождение осложняется этим фактом. При этом эта организация никоим образом не запрещена в Украине, добавил адвокат.

Марк Фейгин заявил, что цифра 113 не соответствует действительности. Он назвал ее не точной. По мнению адвоката, эта цифра может быть больше, но не существенно больше.

"Вы понимаете, там каждый день происходят аресты и задержания, у кого берут подписку о невыезде", - заявил Фейгин.

Сущенко заявил, что одежда людей, ритм и музыка в авто существенно отличается от того, что он помнит. Он чувствует, что отстал минимум на три года от рельного сердцебиения Украины.

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