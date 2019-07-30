Без парада: Марш Достоинства и концерт на Крещатике

Активист и ветеран АТО Мирослав Гай прокомментировал отсутствие праздничного парада во время празднования Дня независимости Украины

Он заявил, что общество было очень возмущено новостями, что парад отменяется, ведь, по мнению Гая, парад уже стал почетной традицией. Гражданское общество так много об этом писало в соцсетях, выступало на телевидении, об этом говорили и военные, и политики, что даже появились абсолютно альтернативные государственные инициативы проведения мероприятий в этот день, добавил активист. Все поняли, что парада не будет, но решили пройтись по Крещатику с добровольцами, военными, волонтерами, представителями гражданского общества. В частности, разные политические силы делали такую инициативу, пояснил эксперт.

По его мнению, в офисе президента Зеленского поняли ошибку, которую допустили. Они думали, что этот шаг будет популярным, а он оказался антипопулярным, считает эксперт. Тогда они приняли решение взять инициативу в свои руки - но не возобновлять военный парад, а сделать свое мероприятие с концертом, который также будет очень дорогим, добавил ветеран.

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