Все больше украинцев недовольны своей работой: эксперт озвучила статистику

Насколько для Украины актуален вопрос беженцев-мигрантов? Могут ли они потеснить украинцев на рынке труда?

На эти и другие вопросы отвечает эксперт по трудоустройству Юлия Дрожжина.

"Мы можем оперировать уровнем конкуренции – сколько резюме приходится на одну вакансию. Этот показатель немного увеличивается в сравнении с 2017-2018 гг. Но не критично и в пределах одного резюме на одно вакантное место. То есть, если в конце 2017-го было три претендента (на одну вакансию. – Ред.), в 2018-м – три с половиной человека, а сейчас четыре", – говорит Дрожжина.

При этом она подчеркивает, что в Украине увеличилось количество людей, недовольных своей работой.

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