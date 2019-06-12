Германия и Франция хотят восстановить отношения с Россией: дипломат назвал условия

Директор Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при МИД Украины Сергей Корсунский отметил, что то, что происходит в отношениях между Германией и Францией, с одной стороны и Россией с другой, это попытка западных партнеров Украины немного смягчить свои отношения с Москвой.

По его мнению, это очередная попытка изменить политику исключительно "кнута", на политику "немного пряника" и демонстрация того, что в принципе они готовы вернуться к нормальным отношениям, но Минские договоренности нужно выполнять.

Однако, он считает, что президенту России Владимиру Путину неинтересно сейчас возвращение к формату "Большой восьмерки". Он напомнил, что буквально накануне глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что обращение к России не имеют смысла, мол, Минские соглашения должна выполнять Украина, а главным условием является прямые переговоры Киева с представителями "Л/ДНР".

Вместе с тем дипломат не исключает определенные шаги Москвы, какими, по его мнению, можгут стать обмен военнопленными.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!