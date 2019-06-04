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В системе происходят страшные вещи: эксперт рассказал о контроле за табельным оружием полицейских

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Эксперт по вопросам реформы правоохранительных органов, работник системы МВД Украины 1981-1999 гг. Анатолий Онищук отметил, что за табельным оружием сотрудников МВД должен проводиться жесткий и серьезный контроль. По его словам, практически все сотрудники должны сдавать оружие, используемое во время несения службы.

Поэтому, по его словам, если подтвердится информация о том, что после окончания окончания службы полицейские имели при себе табельное оружие и также употребляли алкоголь, то это говорит о том, что в системе происходят страшные вещи. По его словам, при нормальной работе системы этого произойти не могло.

По его мнению, общество сегодня ставит под сомнение эффективность реформы полиции и ее способность защитить граждан.

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