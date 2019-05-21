Изменений в избирательное законодательство не будет: депутат объяснил их противозаконность

Народный депутат Украины, фракция "Блок Петра Порошенко" Сергей Хлань отметил, что, начиная с указа президента Украины о прекращении действия парламента текущего созыва и о назначении внеочередных выборов в Верховную Раду, стартует предвыборная кампания.

По его словам, внесение изменений в избирательное законодательство являются противозаконными, потому что парламент не может вносить изменения в избирательное законодательство уже во время избирательного процесса, который юридически уже начался. Он отметил, что согласование с главами фракций изменений в законодательство, одновременно с подписанием указа, фактически толкает Раду для принятия противозаконных решений.

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