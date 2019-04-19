19 апреля: информационные итоги дня

ЦИК призвала не портить бюллетени.

Дебаты – Как это было: мировой и украинский опыт.

В ожидании дебатов: включение вживую с НСК "Олимпийский".

В отчете спецпрокурора Мюллера разоблачили Пола Манафорта.

Обзор новостей спорта:

- Лунин может остаться в "Леганесе"

- Зинченко возобновил тренировки после травмы

- Гассиев перешел к супертяжей

- Ломаченко может встретиться с Беринчик.

В Иудеев начинается Песах.

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