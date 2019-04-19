19 апреля: информационные итоги дня

19 апреля: информационные итоги дня189Читать материал на украинском
ЦИК призвала не портить бюллетени.
Дебаты – Как это было: мировой и украинский опыт.
В ожидании дебатов: включение вживую с НСК "Олимпийский".
В отчете спецпрокурора Мюллера разоблачили Пола Манафорта.
Обзор новостей спорта:
- Лунин может остаться в "Леганесе"
- Зинченко возобновил тренировки после травмы
- Гассиев перешел к супертяжей
- Ломаченко может встретиться с Беринчик.
В Иудеев начинается Песах.
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