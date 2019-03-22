Должны работать в режиме тишины: эксперт считает заявления СБУ, о грядущих терактах, могут вызвать панику

Эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта отметил, что за последние годы Служба безопасности Украины столкнулась с невероятными трудностями из-за боевых действий на Востоке и ростом террористических угроз. По его убеждению, уже наработаны технологии поиска потенциальных угроз и способы противодействия им.

Однако, он подчеркнул, что главная проблема всех правоохранительных органов, а в частности СБУ, заключается в том, что они в значительной степени политически ангажированы и зависят от той политической силы, которая ими управляет.

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