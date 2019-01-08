Предупреждение истеблищменту: експерт объяснил публикацию персональные данные немецких политиков в интернете

Предупреждение истеблищменту: експерт объяснил публикацию персональные данные немецких политиков в интернете196Читать материал на украинском
Эксперт по вопросам кибербезопасности Сергей Прокопенко считает поведение студента, по обнародованию персональных данных немецких политиков студентом в соцсети Twitter, странным и нелогичным. Однако не исключает, что это может быть сигналом о том, что кто-то обладает еще большим объемом, возможно компрометирующих, данных.
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