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Предупреждение истеблищменту: експерт объяснил публикацию персональные данные немецких политиков в интернете

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Эксперт по вопросам кибербезопасности Сергей Прокопенко считает поведение студента, по обнародованию персональных данных немецких политиков студентом в соцсети Twitter, странным и нелогичным. Однако не исключает, что это может быть сигналом о том, что кто-то обладает еще большим объемом, возможно компрометирующих, данных.

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