Предупреждение истеблищменту: експерт объяснил публикацию персональные данные немецких политиков в интернете

Эксперт по вопросам кибербезопасности Сергей Прокопенко считает поведение студента, по обнародованию персональных данных немецких политиков студентом в соцсети Twitter, странным и нелогичным. Однако не исключает, что это может быть сигналом о том, что кто-то обладает еще большим объемом, возможно компрометирующих, данных.