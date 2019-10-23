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23 октября • обновлено в 19:22
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Организаторы рассказали о Днях украинской музыки в Черногории

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Президент ассоциации по развитию международных отношений "Адрум" Татьяна Колесниченко и глава международного женского движения "За семейные ценности" Наталья Федорчук посетили эфир ObozTV

Они рассказали о своем совместном проекте, который называется "Дни украинской музыки в Черногории".

"Это прекрасная страна, я когда впервые туда попала, то я была поражена, насколько мы похожи, но в то время они ничего не знали об Украине кроме стандартного набора Шевченко, Кличко, Чернобыль. И мне захотелось исправить этот неприятный момент. Культурная дипломатия это самый первый шаг в отношениях ", – заявила Колесниченко.

"Семейные ценности это международное движение, которое в том числе поддерживает и культурные мероприятия. В данном случае в культурной дипломатии появилось такое неофициальное лицо, как Татьяна, которая на крайне высоком уровне смогла подать украинскую культуру и украинскую музыку, провести мастер-классы. Люди смогли прийти и попробовать украинскую бандуру, духовые инструменты", – отметила Федорчук.

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